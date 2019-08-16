دعت السفارة الفنزويلية في ​لبنان​ "كافة الاصدقاء وجمعيات التضامن مع ​فنزويلا​ البوليفارية،الى التوقيع على رسالة موجهة الى الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتييريس، تدعو الى وقف الحصار الاميركي الشرس على فنزويلا والذي بات يهدد حياة وسلامة سكانها".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة فنزويلا دعت للتوقيع على رسالة موجهة لغوتييريس تدعو لوقف الحصار الاميركي على بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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