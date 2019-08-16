الامن العام اقفل سوبر ماركت في بشامون يستثمره سوري

اقفل عناصر من مكتب شؤون المعلومات - دائرة الامن القومي - شعبة ​جبل لبنان​، في ​الامن العام​، سوبر ماركت بالشمع الاحمر، في منطقة ​بشامون​ ​المدارس​، يستثمره شخص من التابعية السورية، وذلك بناء لاشارة ​القضاء​ المختص.

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