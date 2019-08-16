توقيف 15 سوريا في الصويري البقاعية لمحاولة الدخول خلسة

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بلدة الصويري البقاعية 15 شخصا بينهم 10 اطفال من الجنسية السورية أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.
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