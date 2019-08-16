توقيف سوري في بلدة الوزاني بسبب اقامة منتهية الصلاحية

اوقفت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في بلدة ​الوزاني​ السوري "م ، ع ،أ" على خلفية بلاغ بحث وتحري بسبب اقامة منتهية الصلاحية وقد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الأمن​ في بلدة ​القليعة​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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