النشرة: عناصر الدفاع المدني اخمدوا 3 حرائق في منطقة زحلة

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افاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأن "عناصرا من الدفاع المدني - مركز زحلة اخمدوا حريق اعشاب واشجار في منطقة كسارة قبل وصوله الى المنازل، كما اخمدوا حريقا آخر اندلع في مواد بلاستيكية معدة لاعادة التدوير في المدينة الصناعية.
كما تم اخماد حريق اعشاب في بلدة الكرك.
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