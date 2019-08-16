النشرة: عناصر الدفاع المدني اخمدوا 3 حرائق في منطقة زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "عناصرا من ​الدفاع المدني​ - مركز زحلة اخمدوا ​حريق اعشاب​ واشجار في منطقة كسارة قبل وصوله الى المنازل، كما اخمدوا حريقا آخر اندلع في مواد بلاستيكية معدة لاعادة التدوير في المدينة الصناعية.

كما تم ​اخماد حريق​ اعشاب في بلدة الكرك.