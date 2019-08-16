شكرا لقرائتكم خبر عن علقة ساخنة من مواطن تركى لنجل عزة الجرف بالبوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف بدر نجل كل من بدر محمد بدر وعزة الجرف القياديان بجماعة الإخوان إنه تعرض لضرب عنيف من مواطن تركى فى المواصلات العامة، دون أن يفعل شيئا.

وأكد أشرف الهارب فى تركيا فى تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه أثناء توجهه إلى منزله بصحبة شقيقه فوجئ بمواطن تركى يلكمه فى وجهه دون اعتراض من أحد.

وقال نجل عزة الجرف: "مش كل الأتراك محترمين وطيبين يا جماعة.. فى أتراك معدوش على تربية ولا عندهم أدب ولا دين والبهايم والحيوانات أنضف منهم".

وتابع: "من شوية وأنا مروح فى المتروبوس فى واحد اعتدى عليا بدون سبب.. كنت واقف فى الحتة اللى فى النص دى وحاطط السماعات فى ودنى وبسمع حاجة وببصل إسلام أخويا كان قاعد فى آخر المتروبوس وببتسم عشان خلاص هننزل المحطة اللى جاية ..ولسه ببص قدامى لقيت كائن حيوانى تركى بيقوم يضربنى زى الطور من مكانه وبيدينى بالبونية فى وشى .. وضربنى كذا بوكس فى وشى عورنى وخد النظارة وبوظلى السماعات".

وأضاف: "وهو بيضربنى كان بيقولى بتضحك ليه ؟!!" وتابع: "الأتراك كانوا واقفين بيتفرجوا ومحدش عمل حاجة أنا كنت بقوله أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ أنا معملتش حاجة.. طبعا لاحظوا من رد فعلى انا انا اجنبى .. واحد سألنى إنت منين قولتله مصرى راح قايله ده أجنبى عملك إيه؟.. أنا قعدت أقول معملتش حاجة".

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وأضاف: "الراجل البهائمى مراته كانت واقفة بتقوله كفاية راح رجعلى النضارة ورجع اترزع فى مكانه.. إسلام قالهم ده أخويا وكان بيبصلى.. كلهم خرسوا وأنا رحت دوست على الزرار عشان ننزل وصعبت عليا نفسى وبكيت وقولتلهم بصوت عالى قبل مانزل وأنا ببكى .. أنا أجنبى أنا معملتش حاجة .. كنا وصلنا ونزلنا وإسلام بيطبطب عليا".

وتابع: "كل ده عشان ببص لأخويا وببتسم!!".



