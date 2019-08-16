خبير فى شئون الجماعات: الحركات المسلحة نشأت من اعتصامى رابعة والنهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى، الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، هى أساس الحركات المسلحة فى مصر، والتى على رأسها حركة حسم ولواء الثورة ، وغيرها من الحركات الإرهابية نشأت من شباب الجماعة الإرهابية ، والتى كان أساسها اعتصامى رابعة والنهضة، لافتا أن الاعتصام كان أساس لنشأة هذه الحركات المسلحة، وتلقى التعليمات والتدريبات من قبل قادة الجماعة الإرهابية.
وأضاف المحلل السياسي فى تصريح له، أن نشأة هذه الحركات المسلحة كانت من خلال قيادات جماعة الإخوان، والذى لا تزال توفر الدعم المادى والأسلحة لهذه الحركات التى أصبحت تعمل بشكل منفرد، فى تنفيذ العمليات الإرهابية ، وكل هذه الحركات أساسها الجماعة الإرهابية، لافتا أن الشباب المنضم لهذه الحركات هو الشباب الذى كان يوالى حازم صلاح أبو اسماعيل، وغيره من قيادات الجماعة الإرهابية.
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