مولاي هشام وعلاقة مميزة مع طفلة شقيقه مولاي اسماعيل.. يسمتع رفقتها في شاطئ المضيق-صورة

يواصل ابن عم للملك محمد السادس،الأمير مولاي هشام، الاستمتاع بعطلته الصيفية مع أسرته، وأسرة شقيقه الأمير مولاي اسماعيل، بمدينة المضيق شمال المملكة.

ويظهر مولاي هشام، في المناسبات الذي تجمعه بأسرة شقيقه مولاي اسماعيل، حميمية العلاقة بينهما وبين أبنائهما، خصوصا علاقته بابنة شقيقه الصغيرة بهية.

ونشر مولاي هشام على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي فايسبوك، أمس الخميس، صورة يستمتع فيها بأشعة الشمس على الشاطئ وبجانبه الصغيرة بهية، وعلق قائلا: “لحظة استراحة رفقة أميرتي باهية، ابنة شقيقي، أثناء عطلة العيد في المضيق، وكل منا منغمس في اهتماماته، الجو رائع والمنظر خلاب وحسن الجوار”.

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وسبق أن نشر الأمير مولاي هشام، بمناسبة عيد الفطر المنصرم، صورة له رفقة ابنة مولاي اسماعيل من داخل المطبخ، ليؤكد أنه متعلق بابنة شقيقه.

العلاقة المميزة بين أبناء الأميرين، عكستها كذلك صورة نشرها صباح أمس الخميس، مولاي هشام على حسابه بموقع فايسبوك، تجمع ابنته فائزة بعمها مولاي اسماعيل وهما يستمتعان بأجواء العيد في البحر.

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