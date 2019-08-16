تحذيرات فرنسية من الدواء الأوسع انتشارا لعلاج الإسهال في المغرب…يحتوي على الطين والرصاص بنسب خطرة

أثار دواء واسع الانتشار ويصفه الأطباء لعلاج حالات الإسهال الحاد جدلا كبيرا في فرنسا، بعدما قالت مجلة فرنسية، متخصصة في الشأن الصحي، أن الطين يدخل في تركيبته، ويمثل خطرا كبيرا على صحة مستهلكيه خصوصا الأطفال، بسبب كميات الرصاص التي يحتويها والتي تتراكم في الجسم بشكل يهدد سلامته بشكل مباشر.

“سميكطا” الدواء واسع الانتشار في المغرب كذلك، سبق للوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الدوائية في فرنسا أن طالبت في شهر فبراير الماضي، بعدم صرفه للأطفال أقل من سنتين تفاديا لمضاعفاته الجانبية وآثاره على الصحة، فيما أعاد مطالب جامعة المستهلكين في المغرب، بضرورة إحداث وكالة لليقظة الدوائية في المغرب، بدل انتظار التقارير الصحية الأجنبية للتفاعل معها بخصوص الأدوية واسعة الانتشار في المغرب.

وفي ذات السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذا الدواء محط الجدل يتوفر على مكونات من “الغاسول” الذي تستعمله النساء في المغرب للتنظيف، منتقدا عدم تجاوب المسؤولين المغاربة مع النداءات المتكررة لجمعيات حماية المستهلك المغربي.

ويقول الخراطي، عن تعاطي جامعته مع قضية الدواء محط الجدل “لمن سنطالب، لا يتجاوب معنا أحد وهناك غياب تام لحقوق المستهلك المغربي”، مضيفا أن جامعته سبق لها أطالبت بإحداث مؤسسة للتأهب الصحي ليكون عندها تدخل استباقي “حتى لا ننتظر التحذيرات من دول أخرى”.

وفي الوقت الذي يتجنب عدد من المهنيين في المغرب صرف هذا الدواء، خصوصا للأطفال الذين تقل أعمارهم على سنتين، يبقى هذا الدواء من بين الأوسع انتشارا ويمكن للمستهلكين الذين يجهلون أخطاره الحصول عليه دون وصفات طبية واستعماله في حالات الإسهال أو الاضطرابات الهضمية دون الرجوع للطبيب أو الوصفات الطبية.