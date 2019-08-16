بعد ساعات من المطاردة .. البحرية الملكية تطيح بالمتورطين في محاولة تهريب 4 أطنان من المخدرات في أصيلة

منذ الساعات الأولى من فجر أمس الخميس، أطلقت البحرية الملكية، حملة لمطاردة قوارب مطاطية مشبوهة، تبين، بعد كر وفر، أنها كانت محملة بأطنان من مخدر الشيرا الذي حاولت تهريبه.

وحسب مصدر عسكري، فإن المطاردات التي شنتها البحرية الملكية وزارق سريعة تابعة للدرك الملكي بطنجة، مكنت من تحديد هويات المتورطين في هذه العملية واعتقالهم، مضيفة أنهم قاموا برمي الكميات الكبيرة من المخدرات في عرض المتوسط، ومحاولة الفرار على متن زوارقهم السريعة، بين شاطئ أصيلة وسيدي قاسم.

ويضيف المصدر ذاته، أن عملية إحباط عملية تهريب المخدرات في عرض ساحل أصيلة، مكنت من حجزت 130 حزمة من مخدر الشيرة يفوق وزنها الإجمالي أربعة أطنان، كما تم تسليم حصيلة هذه العملية وكذا عناصر التحقيق للدرك الملكي قصد القيام بالمساطر القضائية الجاري بها العمل.