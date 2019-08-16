ياجور يغيب عن تداريب ضمك وحدراف يشارك بفاعلية

غاب المهاجم المغربي محسن ياجور، المنتقل حديثا إلى نادي ضمك السعودي، عن الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه، أمس الخميس.

ويعود سبب غياب ياجور عن تداريب ضمك لتأخر رحلة اللاعب إلى السعودية، شأنه شأن زميله بابكر سار، وذلك وفقا لما نقلته تقارير إعلامية سعودية، مقربة من إدارة الفريق السعودي.

في المقابل شهدت الحصة التدريبية ذاتها، حضور زكرياء حدراف اللاعب السابق للرجاء، الذي شارك بفاعلية رفقة زملائه بالنادي.

ويكثق ضمك الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي، من استعداداته للمواجهة التي ستجمعه بالنصر، برسم أولى جولات الدوري الخميس القادم.

يذكر أن ياجور وحدراف انضما إلى ضمك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمين من فريق الرجاء الرياضي، بعد موسمين قضاها رفقة النسو الخضر، حققا خلالها مع الفريق ثلاثة ألقاب، كأس العرش، والكونفيدرالية الإفريقية”كاف”، والسوبر الإفريقي.