اسبانيا…اعتقال سائق حافلة مغربي بسبب تصفحه للقرآن أثناء القيادة

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على سائق حافلة، بترقيم مغربي، كانت تقل أفرادا من الجالية، متجهة إلى المغرب بسبب قراءته للقرآن أثناء القيادة على الطريق السريع.

وجرى اعتقال السائق من طرف السلطات الإسبانية، بعدما أظهره شريط فيديو وثقته عائلة إسبانية، السائق وهو بدون حزام السلامة، متصفحا القرآن الكريم أثناء القيادة، مما اعتبرته الشرطة يشكل خطرا على راكبي الحافلة وباقي مستعملي الطريق.

وقد جرى وضع السائق رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، لتحديد التهم التي ستوجه اليه.