ألقت الشرطة الإسبانية القبض على سائق حافلة، بترقيم مغربي، كانت تقل أفرادا من الجالية، متجهة إلى المغرب بسبب قراءته للقرآن أثناء القيادة على الطريق السريع.
وجرى اعتقال السائق من طرف السلطات الإسبانية، بعدما أظهره شريط فيديو وثقته عائلة إسبانية، السائق وهو بدون حزام السلامة، متصفحا القرآن الكريم أثناء القيادة، مما اعتبرته الشرطة يشكل خطرا على راكبي الحافلة وباقي مستعملي الطريق.
وقد جرى وضع السائق رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، لتحديد التهم التي ستوجه اليه.
كانت هذه تفاصيل خبر اسبانيا…اعتقال سائق حافلة مغربي بسبب تصفحه للقرآن أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.