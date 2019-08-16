خان يونس: إصابة شاب بنيران قوات الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب برصاص أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس بالقرب من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. ونُقل الشاب الجريح إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وتشهد منطقة السياج مظاهرات مسيرة العودة كل يوم جمعة.

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