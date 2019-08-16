شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مستوطنان بجراح خطيرة جراء عملية دهس، بعد ظهر اليوم الجمعة، في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت منظمة "زاكا" الإسرائيلية. وأطلق شرطي بلباس مدني النار على سائق السيارة، التي حملت لوحة أرقام صفراء، إسرائيلية، ما أسفر عن استشهاده. ويجري تحقيق لمعرفة هويته. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه عملية دهس. وأغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل لمدينة بيت لحم.

وذكرت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن هناك تقارير تتحدث عن اختفاء فتاة بعد عملية الدهس، وتواجدت في المكان قبل الدهس، ويرجح أنها فرت من المكان. وتجري عمليات بحث عنها في هذه الأثناء.

وقالت خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" إن العملية وقعت قرب مستوطنة "إليعزر" جنوبي مدينة بيت لحم.

وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، زاكي هيلر، إن شرطيا بلباس مدني أطلق النار على السائق من مسافة قصيرة جدا و"حيّده"، عندما كان يخرج زاحفا من السيارة. وأضاف أن السائق كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وانعطف باتجاه مستوطن (17 عاما) ومستوطنة (19 عاما). وأضاف أن إصابة المستوطن خطيرة بينما إصابة المستوطنة ما بين متوسطة وخطيرة. وتبين أنهما شقيقان.

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ونقل جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات إلى موقع عملية الدهس ومنطقة كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية.

حماس تحذر

وحذرت حركة حماس، في أعقاب عملية الدهس، من "حالة غضب" فلسطينية في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة. وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن "حالة الغضب المتصاعدة التي تعتري شعبنا وعمليات الطعن والدهس المتواصلة في القدس المحتلة والضفة الغربية رداً على الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى وجرائم الاحتلال المستمرة ومشاريع الهدم والتهويد".

وأضاف أن "استمرار هذا الإرهاب المنظم في مدينة القدس والضفة الغربية سيفجر المنطقة من جديد في وجه الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه. وشعبنا الفلسطيني العظيم مستعد للانخراط في أي معركة لحماية الأقصى وإفشال مخططات اقتحامه ومشاريع تقسيمه وتهويده ومواجهة جرائم الاحتلال".