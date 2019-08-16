نائب يؤكد وجود عمليات تهريب اموال وادخال لبضائع فاسدة من خلال مزاد العملة

أكد عضو تيار الحكمة النائب فرات التميمي، الجمعة، وجود عمليات تهريب للعملة وادخال بضائع فاسدة من خلال مزاد العملة، مشدد على ضرورة تعاون البنك المركزي مع الحكومة ومجلس النواب لايجاد طريقة يتم فيها السيطرة على المزاد.
وأضاف التميمي، أن "هناك اثباتات بالدليل القاطع بوجود عمليات تهريب للعملة وادخال لبضائع فاسدة وغيرها من الفواتير المزورة لبضائع لم تدخل البلد اصلا من خلال مزاد العملة"، لافتا الى "ضرورة ان يكون هناك وضوح بمزاد العملة واعادة النظر في الياته لان مايجري من عمليات تهريب ينهك اقتصاد البلد".
واكد التميمي، على "ضرورة ان يتعاون البنك المركزي مع الحكومة ومجلس النواب لايجاد طريقة يتم فيها السيطرة على مزاد العملة بالشكل الذي يعطي الفائدة المرجوة منه دون اضرار باقتصاد البلد او استنزاف العملة بعمليات التهريب لها".
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