مرجع ديني يدعو لـ'تطهير' الجيش من العناصر الفاسدة و'تصحيح' عقيدته

أكد المرجع جواد الخالصي، الجمعة، على ضرورة أن يبقى الجيش العراقي ويقوّم ويطّهر من العناصر الفاسدة وتصحح عقيدته الايمانية والقتالية، فيما رأى أن الحشد الشعبي ظاهرة ايجابية، معربا عن رفضه للممارسات الفاسدة واستغلال الأسماء تحت الشعارات الطائفية.

وقال الخالصي في خطبة صلاة الجمعة بمدينة الكاظمية ببغداد، إن "كل هذا الجدل الذي اثير بشأن موضوع حل الجيش أمر لا قيمة له ولا يجب الالتفات إليها، فالجيش يجب ان يبقى ولكن في نفس الوقت يجب ان يقوّم ويعزز ويطهر من العناصر الفاسدة، كمت أن كل محاولات حل الجيوش أو الهاء الجيوش او اهلاك الجيوش في الحروب الجانبية، هي محاولات يراد منها القضاء على مقومات الأمة، ومقومات البلدان".



وأضاف، أن "الجيش العراقي يجب يبقى وان يكون أكثر قوةً، وان تصحح عقيدته الايمانية والقتالية ليكون جيش الشعب في مواجهة القوى الظالمة، وليس جيش الاجهزة الحاكمة في قمع الشعوب وإيذائها والدخول في الحروب الجانبية مع أبناء امتنا هنا او هناك"، مؤكدا أن "الحشد الشعبي ظاهرة ايجابية في مقاومة الظالمين، ولكن ايضاً نرفض الممارسات الفاسدة، واستغلال الأسماء، والاعتداء والظلم، وبعض الممارسات التي مورست خصوصاً في البدايات والتي كان فيها ظلم لأبناء امتنا وتحت شعارات طائفية وغير ذلك، هذه كلها مرفوضة".