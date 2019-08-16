انخفاض الإنتاج الصناعي التركي للشهر العاشر على التوالي

أفاد معهد الإحصاءات التركي بأن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بواقع 3.9% على أساس سنوي في حزيران الماضي، متراجعا بذلك للشهر العاشر على التوالي.
وبدأ الناتج الصناعي الذي يعتبر مؤشرا على بيانات النمو في الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، والتي دفعت بالاقتصاد صوب الركود.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي في حزيران الماضي بنسبة 1.01% على أساس سنوي.
وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد للضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي في حزيران الماضي بنسبة 1.01% على أساس سنوي.
وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد للضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.
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