إصابة مستوطنين اثنين في عملية دهس جنوب الضفة الغربية‎

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تلقى تقريرا عن عملية دهس قرب مستوطنات "عتصيون" في جنوب الضفة الغربية دون مزيد من التفاصيل.
وأشارت الجيش إلى أنه تم "تحييد" المهاجم، في إشارة إلى إمكانية قتله.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الارتباط المدني أبلغها بإصابة مواطن برصاص الاحتلال، قرب "عتصيون"، جنوب بيت لحم، ولا معلومات مؤكدة حول حالته الصحية حتى اللحظة.
ومن جهتها، قالت نجمة داود الحمراء، إن "حالة أحد المستوطنين خطيرة للغاية وإن حالة الآخر وهي فتاة متوسطة".
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