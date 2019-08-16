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الان تتابع مصرع 46 شخصاً في السودان بسبب السيول والان مع التفاصيل
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بعضهم في انهيار منازل وآخرون جرفتهم الأمطار
الخرطوم - وكالات - الخليج 365
كشفت وزارة الصحة السودانية عن مصرع 46 شخصا، في مناطق متفرقة من السودان، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع.
وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار، فى تصريح صحفي نشر اليوم: “توفي 46 شخصاً في كل أنحاء السودان، منهم من انهار عليه المنزل، ومنهم من سقط في حفرة أو جرفته السيول، مشيراً إلى نفوق 1606 رؤوس من الحيوانات.
وأشار “عبد الجبار” إلى أن 127 مرفقا عاما تأثر، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية وعدد من المؤسسات العامة.
وأضاف أن 16 ولاية من مجموع 18 تأثرت بالأمطار، فيما بلغ عدد المحليات المتأثرة داخل هذه الولايات 25 محلية.
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