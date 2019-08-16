قوى الأمن عممت صورة سورية غادرت مكان اقامتها في القاع ولم تعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: منى محمود عمار (مواليد عام 1980، سورية) التي غادرت بتاريخ 19/7/2019 مكان اقامتها الكائن في محلة القاع الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

ودعت المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال ب​مفرزة بعلبك القضائية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ على الرقم 08/372081، للإدلاء بما لديهم من معلومات.