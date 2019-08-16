قوى الأمن عممت صورة سورية غادرت مكان اقامتها في القاع ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: منى محمود عمار (مواليد عام 1980، سورية) التي غادرت بتاريخ 19/7/2019 مكان اقامتها الكائن في محلة القاع الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
ودعت المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 08/372081، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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