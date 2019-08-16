ياسين:للالتزام بمصالح الوطن والمواطنين والابتعاد عن كل الصغائر الشخصية

دعا رئيس لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها ​الشيخ علي ياسين​، في تصريح الى "الالتزام بمصالح الوطن والمواطنين والابتعاد عن كل الصغائر الشخصية، لان الوطن أهم من الجميع ومراكزهم ومصالحهم"، مشيرا الى أن "الكلام والافعال غير المسؤولة التي تصدر من هنا وهناك والتي تتعرض للمقامات الرئاسية هي محاولات صغيرة كاصحابها تريد العودة بالوطن الى زمن الدويلات".

وشدد على أن "اي وطن لا يقوم على طلب المساعدة من هنا او هناك بل يقوم على وحدة ابنائه وتماسكهم كما جرى في الثلاثية الماسية جيش شعب مقاومة التي حصنت ​لبنان​ تجاه الاعتداءات الصهيونية وحمت لبنان من المشروع الصهيو -تكفيري"، موجها التحية الى "ابطال الانتصار في ​حرب تموز 2006​ ومشيدا ب​الشعب الفلسطيني​ وعملياته البطولية".