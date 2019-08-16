رد وزير خارجية غرينلاند آني لون باجر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أنه "ناقش مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة غرينلاند كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأميركية"، قائلا: "نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع".
وذكر المصدران أن فكرة شراء الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم، الواقعة بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، جرى تداولها كمزحة بين بعض المستشارين، لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية.
ويقوم ترامب، الذي يقضي عطلة عمل في نادي الغولف الخاص به في بدمينستر في نيوجيرسي، بأول زيارة للدنمارك، في مطلع أيلول.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: نهتم بالتجارة لكننا لسنا للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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