قداس وريسيتال ديني في عيد السيدة في المختارة

أقامت رعية سيدة الدر في بلدة ​المختارة​، لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​ وعلى نية البطريرك الراحل ​نصرالله صفير​، قداسا احتفاليا، ترأسه كاهن الرعية الاب عيد بو راشد، وعاونه كاهن رعية كنيسة ​الروم الملكيين الكاثوليك​ في البلدة الأب روبير سمعان ورئيس انطش ​سيدة التلة​ في ​دير القمر​ الاب جوزيف أبي عون وتبعه ريسيتال ديني أحياه الأب المرنم جان عقيقي.

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