دعموش: لبنان بأمس الحاجة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني

اشار رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش إلى ان "الهدف الأساسي ل​اسرائيل​ من عدوان تموز 2006 كان ​القضاء​ على حزب الله و​المقاومة​، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق هذا الهدف ، بدليل انها تعاني اليوم من تعاظم قدرات المقاومة على كل المستويات"

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة رأى دعموش أن "ما حصل أخيراً من مصارحة ومصالحة ترك ارتياحا عاما لدى ال​لبنان​يين وهو يساعد على الاستقرار الداخلي الذي يحتاجه البلد لمعالجة ازماته المالية والاقتصادية"، مؤكدا ان "لبنان بامس الحاجة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني للنهوض بالبلد والانكباب على معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس، وهذا لا يتم الا بتفعيل العمل الحكومي وارادة جدية من كل القوى السياسية ل​محاربة الفساد​ ووقف هدر أموال ​الدولة​".