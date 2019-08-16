وزارة العدل: تنفيذ الاشغال بكل قصور العدل يتم تحت اشراف ورقابة وزارة الاشغال

علق المكتب الاعلامي في ​وزارة العدل​ على الخبر الذي أورده أحد ​المواقع الاخبارية​ الالكترونية اليوم، بعنوان "فضيحة مبنى ​مجلس شورى الدولة​"، قائلا "إن هذا الخبر بكامل مضمونه قديم العهد ويتناول الفترة الزمنية التي تخللتها اعمال ​البناء​ والترميم واستحداث أقسام جديدة في المجلس، ما حتم انتقال اعضائه الى مقر موقت تم استئجاره في عهد ​الحكومة​ السابقة في محلة الباشورة العقارية وقد تم فسخ عقد الايجار بعد عودة المجلس الى مقره في قصر عدل ​بيروت​ اوائل العام الجاري، حيث تم افتتاحه في الخامس والعشرين من شباط الماضي في حضور وزيري العدل ​البرت سرحان​ والاشغال العامة والنقل ​يوسف فينيانوس​ وهيئات قضائية ورقابية وادارية".

وفي بيان له، لفت المكتب إلى أن "تنفيذ الاشغال في كل قصور العدل يتم تحت اشراف ورقابة ​وزارة الاشغال​ العامة والنقل التي لا تألو جهدا في تنفيذ ما يعهد اليها في هذا السياق فاقتضى التصويب".