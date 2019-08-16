مسؤول ايراني: طهران حققت تقدما سريعا في الصناعات الدفاعية

اكد امام جمعة ​طهران​ المؤقت حجة ​الاسلام​ ​كاظم صديقي​ ان "​ايران​ حققت تقدما سريعا في الصناعات الدفاعية"، واصفا هذا التقدم بانه من معجزات ​الثورة الاسلامية​، مشيراً إلى أن "هذه واحدة من معجزات الثورة وحكم الولي الفقيه الذي نشهده اليوم و​العالم​ مندهش لذلك".

ولفت إلى أن "حقنا قفزة الى القمة في مختلف المجالات الدفاعية، وقد قطعنا مسافات طويلة بين عشية وضحاها"، مشيراً إلى أن "ما رأيتموه في اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة الشبح والمرتفعة الثمن كان هذا الصاروخ الجديد من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والتي كان بالامكان تفجيرها بواسطة الصاروخ الروسي اس 300، لكن تم تدمير الطائرة المسرية بواسطة هذا الصاروخ المحلي الصنع من انتاج ​الجمهورية​ الاسلامية".

وأشار إلى أن "هذه المعجزة من الشبان النوابغ الايرانيين مع حبهم لهذا النوع من العمل ، وحيث قطعوا رحلة مائة سنة في مدة قصيرة، هي نقطة تحول في ان تطغى إحدى الحضارات على أخرى، هذا هو ميلاد حضارة قوية للنظام الإسلامي ومؤشرا على تراجع الحضارة الغربية والاستكبارية المليئة بالقمع".