موقع" بوليتيكو": واشنطن تعتزم تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية

ذكر موقع" بوليتيكو" الاميركي أن "​البيت الأبيض​ يعتزم تقليص حجم المساعدات ​الخارجية الأميركية​ بما يزيد عن 4 مليارات ​دولار​"، موضحاً أن "مشروع القرار الذي أعده قسم الموازنة في البيت الأبيض، يقضي بتقليص مخصصات ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ (USAID) بمليارين و300 مليون دولار، وخفض تمويل برامج المساعدات الدولية التي تنفذها ​وزارة الخارجية​ ملياري دولار".

ولفت إلى انه "من المحتمل تقديم التعديلات على الميزانية إلى الكونغرس مطلع الأسبوع المقبل، ليكون لدى المشرعين مهلة 45 يوما للتصديق على المقترح الرئاسي أو رفضه، وذلك وسط ​تقارير​ عن وجود توافق نادر بين مشرعين جمهوريين وديمقراطيين بارزين في غرفتي ​الكونغرس الأميركي​، بصدد تقليص المساعدات الخارجية"، مشيراً إلى أن "الأموال موضع البحث ستبقى مجمدة طوال فترة مناقشة القرار في الكونغرس، وسيتم إسقاطها تلقائيا بعد 30 سبتمبر، وهو يوم انتهاء ​السنة​ المالية في ​الولايات المتحدة​".