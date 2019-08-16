ذكر موقع" بوليتيكو" الاميركي أن "البيت الأبيض يعتزم تقليص حجم المساعدات الخارجية الأميركية بما يزيد عن 4 مليارات دولار"، موضحاً أن "مشروع القرار الذي أعده قسم الموازنة في البيت الأبيض، يقضي بتقليص مخصصات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بمليارين و300 مليون دولار، وخفض تمويل برامج المساعدات الدولية التي تنفذها وزارة الخارجية ملياري دولار".
ولفت إلى انه "من المحتمل تقديم التعديلات على الميزانية إلى الكونغرس مطلع الأسبوع المقبل، ليكون لدى المشرعين مهلة 45 يوما للتصديق على المقترح الرئاسي أو رفضه، وذلك وسط تقارير عن وجود توافق نادر بين مشرعين جمهوريين وديمقراطيين بارزين في غرفتي الكونغرس الأميركي، بصدد تقليص المساعدات الخارجية"، مشيراً إلى أن "الأموال موضع البحث ستبقى مجمدة طوال فترة مناقشة القرار في الكونغرس، وسيتم إسقاطها تلقائيا بعد 30 سبتمبر، وهو يوم انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر موقع" بوليتيكو": واشنطن تعتزم تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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