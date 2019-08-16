حكومة ايران: الافراج عن "غريس-1" من دون تقديم أي ضمانات انتصار لطهران

أكد المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​ أن "الافراج عن ناقلة ​النفط​ "غريس1" من دون تقديم أي ضمانات انتصار للجمهورية الاسلامية الايرانية".

يذكر أن سلطات ​جبل طارق​ افرجت بالأمس عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" بعد احتجازها أكثر من أربعين يوما للاشتباه في نقلها نحو مليوني برميل من النفط الخام ل​سوريا​.

وعلق وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، معتبرا إن "الإفراج عن الناقلة الإيرانية في جبل طارق يؤكد فشل القرصنة الأميركية".

وكان قد أكدت ​وزارة الخارجية الايرانية​ أن "السلطات الايرانية لم نتعهد بشيء مقابل الافراج عن ناقلة النفط الايرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق".