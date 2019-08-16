كويكب بحجم «هرم خوفو» يقترب من الأرض

دبي - بواسطة محمد فارس أكد علماء الفلك أن اقتراب الكويكب 2019 OU1 من الأرض بعد 12 يوما، لن يشكل خطرا في معظم الاحتمالات.

ويعادل قطر الصخرة الفضائية -بحسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا- 160 مترا أي أكبر بـ20 مترا من «هرم خوفو».

ووفقا للعلماء سيكون الكويكب أقرب إلى الأرض من كوكب الزهرة بـ40 مرة، على مسافة نحو مليون كيلو متر عن كوكبنا، يوم الأربعاء المقبل 28 أغسطس.

ويعتبر فلكيون الحدث روتينيا ولا يستحق ما يثار حوله من مخاوف، وأشاروا إلى أن الكويكب المنتظر يشبه بعوضة مقارنة بالأرض.

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يذكر أن عددا من الكويكبات الأكبر حجما من «هرم خوفو» بكثير مرت بسلام رغم أنها كانت على مسافة أقرب من الأرض، وفي كل مرة تسبق أخبارها في الإنترنت بالمبالغات غير الصحيحة بهدف الإثارة.

والأمثلة على ذلك تتزامن عادة مع توقيت الأحداث الفلكية، إضافة إلى مزاعم تنبؤات نهاية العالم التي تتكرر كل عام بعد الآخر.

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