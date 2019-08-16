واشنطن تهدد بحظر منح تأشيرات لطاقم الناقلة الإيرانية "غريس 1"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters سلطات جبل طارق أفرجت عن ناقلة النفط "غريس 1" رغم معارضة الولايات المتحدة

هددت الولايات المتحدة بحظر منح تأشيرات دخول لطاقم ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بعدما قررت سلطات منطقة جبل طارق الإفراج عنها رغم معارضة واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أوتاغروس إن الناقلة تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن ضمن المنظمات "الإرهابية".

وأوضحت في بيان أن "طواقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني من خلال نقل النفط من إيران لا يستطيعون الحصول على تأشيرات أو دخول الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب".

وأضافت أنه بالنسبة إلى الناقلة "غريس 1"، فإننا سنظل نعمل بما يتماشى مع سياستنا المتعلقة بتقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني".

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وقررت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس الإفراج عن الناقلة بعد الحصول على تطمينات من إيران بأنها لن تبحر إلى سوريا بما يخالف العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وشاركت قوات من البحرية البريطانية في احتجاز الناقلة الشهر الماضي، وهو ما أثار أزمة بين لندن وطهران.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني في 19 يوليو/تموز الماضي ناقلة نفط تملكها السويد، وترفع العلم البريطاني، في منطقة الخليج.

واستبعدت بريطانيا وإيران رفض مبادلة السفينتين.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بشكل حاد منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في عام 2017، وتفاقمت الأمور بعد انسحاب إدارته من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي.