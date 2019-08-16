شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يبدأ دوراته التدريبية بالمحافظات لتأهيل الشباب ويفتتح مقرا بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب الحرية المصرى نشاطاته المكثفة بمختلف المحافظات، وذلك فى ضوء تكليفات الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، والعمل علي إقامة دورات تدريبية مجانية لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل والاستمرار فى افتتاح المقرات الجديدة للحزب بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه، أنه بدأ اليوم الجمعة، في محافظة مرسي مطروح الدورة التدريبية المجانية والتى تقام تحت عنوان تأهيل الشباب لاختراق سوق العمل وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وأكد المستشار ياسر لطفى غنيم الامين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة مطروح أنه يتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع نقابة العاملين بالتنمية البشرية.

وعلى جانب آخر قام عدد من قيادات حزب الحرية المصرى بافتتاح المقر الجديد للحزب بأمانة مركز ومدينة القرنة بمحافظة الاقصر بحضور الأمين العام للحزب بالأقصر سمير العنجاوى ومحمد جلال الامين العام المساعد ومحمود احمد الصادق امين عام مركز ارمنت وقيادات وكوادر الحزب بالمحافظة .