جامعة الأزهر: ندرس افتتاح معهد للزراعة في الأراضي الصحراوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تدرس افتتاح معهد فوق متوسط للزراعة في الأراضي الصحراوية.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن المعهد سيكون مقره مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وسيتم الإعلان عن إجراءات وشروط القبول به، بمجرد الانتهاء من اللائحة الخاصة به.

وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاء مفتوح صباح الاثنين المقبل للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية، مع وكيل الأزهر ورئيس الجامعة والنواب ورئيس قطاع المعاهد، لبحث متطلباتهم وأخذ أي مقترحات لتطوير العملية التعليمية، خاصة وأن مرحلة تسجيل الرغبات تبدأ في 20 أغسطس الجاري.

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