مسؤول قانوني بارز: الهند ترفع القيود عن كشمير في الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

قال مسؤول قانوني هندي بارز أمام المحكمة العليا اليوم الجمعة، إنه سيتم رفع القيود عن الحركة وخدمات الاتصال في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية عن المحامي العام، توشار مهتا قوله للمحكمة إن هيئات أمن حكومية ستجري تقييما شاملا للوضع الأمني وسيتم رفع القيود خلال "الأيام القليلة المقبلة".

وكان رئيس تحرير صحيفة "كشمير تايمز"، أنورادها بهاسين قد قدم التماسا للمحكمة العليا لاستعادة الخدمات الهاتفية وخدمات الانترنت في كشمير، قائلا إن وقف خطوط الاتصال وفرض القيود على حركة المواطنين أسفرا عن "عرقلة وصول المعلومات".

وأكد فريندا جروفر، محامي بهاسين التطورات القضائية اليوم الجمعة، مضيفا أن القضاة قرروا إعطاء الحكومة مزيدا من الوقت.

وكانت السلطات الهندية فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات في الجزء الذي يخضع لسيطرتها من كشمير في الرابع من أغسطس الجاري، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة التي تهيمن عليها أغلبية إسلامية حكما ذاتيا، باستثناء المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.

وقسمت تلك الخطوة ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين تتم إدارتهما بشكل اتحادي وأثارت توترات جديدة واشتباكات حدودية دموية بين الهند وباكستان، اللتين خاضتا سابقا حربين بشأن كشمير.

وكانت باكستان قد أعلنت مقتل أحد جنودها بنيران قوات هندية في قطاع "بوتال" على طول خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير.

Advertisements

جاء ذلك في تغريدة للميجور جنرال آصف غفور ، المدير العام لهيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية ، الذراع الإعلامي للجيش الباكستاني، على موقع تويتر اليوم الجمعة،بحسب شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية .

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود الباكستانيين الذين قُتلوا خلال يومين إلى أربعة.

كان ثلاثة جنود باكستانيون قد قُتلوا بنيران الجيش الهندي على طول خط المراقبة أمس الخميس.

وقالت هيئة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية الباكستانية إنه ردا على ذلك قام الجيش الباكستاني بقتل خمسة من الجنود الهنود، وأصابة آخرين وألحق أضرارا بحصون عبر خط المراقبة.

من جهة أخرى ،اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية أمس الخميس ليوتينانت كولونيل ديفيندر أناند القوات الباكستانية بـ "القصف غير المبرر بقذائف الهاون وإطلاق النار.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عنه قوله: "لقد رد الجيش الهندي بشكل مناسب"، مضيفا أن إطلاق النار توقف ظهر امس ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين من الجانب الهندي.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية أمس الأول الأربعاء، نائب المفوض السامي الهندي، جوراف اهلواليا لتقديم احتجاجها ضد انتهاك وقف إطلاق النار وإطلاق النار على المدنيين الأبرياء عبر خط المراقبة.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن قوات أمن هندية قتلت يوم الثلاثاء الماضي مدنيا في إطلاق نار غير مبرر في قطاع تاتاباني على طول خط المراقبة.

وأضافت أن الجيش الهندي يستهدف بشكل متواصل المدنيين على خط المراقبة.