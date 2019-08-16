محافظ الوادي الجديد: نبحث حل مشكلة المياه بأرض السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن المحافظة تسعى لحل مشكلة انقطاع وضعف المياه بمنطقة حى السلام، بمدينة الخارجة.

وأضاف، في بيان صحفي، أن هناك خزان مياه سعة 2500 متر مكعب مخصص لهذه المنطقة كان متوقف منذ 12 عام، جرى تشغيله بواسطة العاملين بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، لزيادة ضغط وضخ المياه للمناطق البعيدة والمرتفعة بحي أرض السلام والمناطق القريبة منه.

ولفت إلى أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية للقضاء على انقطاعات المياه في كافة المناطق، بالإضافة إلى إحلال وتطوير محطات مياه الشرب وتغيير الخطوط والوصلات القديمة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كما أشار إلى تطبيق منظومة تشغيل مياه الشرب على مدار الــ24 ساعة بمدينة الخارجة لأول مرة، لافتا إلى أنه سيجري تطبيق هذه المنظومة قريبا بمركز الداخلة.