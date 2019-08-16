مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث مروري بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد، ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 4 آخرين، جاري نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.

وأسفر الحادث عن مصرع جمال محمود حسين ٤٠ سنة، وإصابة كلًا من عبدالعال محمود النادي، ٣٤ سنة، ومحمد أحمد بدوي ٤٠ سنة، وجاسم عبد المجيد جاسم، ١٨ سنة، وعبد الوهاب عبيد ٣٠ سنة، وجميعهم من محافظة الأقصر، ومصابين بإصابات مابين كسور وجروح متفرقة بالجسم.

حرر محضر بالحادث، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.