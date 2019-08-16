محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):
قدم روبرت هوج، المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية في هونج كونج "كاثاي باسيفيك"، استقالته من منصبه، عقب الجدل أثير عن تورط موظفي الشركة في احتجاجات هونج كونج.
وقال تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" إن هوج استقال في أعقاب اجتماع لممجلس إدارة "كاثاي باسيفيك" اليوم الجمعة.
ونقل "سي سي ت في" عن رئيس مجلس الإدارة شي ليشان القول إن خطوة الاستقالة كانت ضرورية لاستعادة الثقة بعدما تضررت سمعة "كاثاي" جراء "الأحداث الأخيرة".
وطردت "كاثاي باسيفيك" أربعة من موظفيها الأسبوع الماضي جراء مشاركتهم في الاحتجاجات الجارية في هونج كونج.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة المدير التنفيذي لـ "كاثاي باسيفيك" بسبب مشاركة موظفين في احتجاجات هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.