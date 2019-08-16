طلاب هندسة حلوان يصممون مظلة ذاتية لوقاية السيارات من الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

صمم مجموعة طلاب من شعبة هندسة الإنتاج قسم هندسة الميكانيكا بكلية هندسة حلوان مظلة ذاتية للسيارة واقية من الشمس، وهي مظلة يتم التحكم فيها من داخل السيارة أو من خارجها باستخدام الريموت كونترول.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائما لدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة بأقسامها المختلفة، ويأتى ذلك إيماناُ بالدور الفعال الناتج من دعم المشاريع العلمية المتميزة التى تساهم فى التنمية المستدامة، مضيفاً أن الجامعة تحتوى على العديد من المبتكرين الشباب حيث يقوم الطلاب بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية.

وأكد الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية هندسة حلوان، أن الكلية تقدم كافة سبل الدعم للطلاب لكى ينفذوا ابتكاراتهم بكل سهولة، حيث تعمل الكلية على إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل.

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نفذ الطلاب تصميمهم تحت إشراف الدكتور مرقص إبراهيم الأستاذ بقسم هندسة الميكانيكا شعبة هندسة الإنتاج، والدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية، حيث جاءت الفكرة الأساسية لتنفيذ هذا المشروع نتيجة تزايد درجات الحرارة فى مصر و بلادنا العربية نتيجة تلوث البيئة والأضرار البالغة التي تسببها حرارة الشمس على جسم و مكونات السيارة من تآكل الطلاء و تشوه الأجزاء البلاستيكيه فى السيارة.

ويهدف التصميم وتصنيع المظلة ذاتية الفتح و الطى إلى حماية ووقاية السيارة من الشمس في الأجواء الحارة والأماكن التي لا تتوافر فيها مظلات أثناء وقوفها فى الخارج لفترات طويلة خصوصا وقت الظهيرة، كما يعمل هذا المشروع على وقاية السيارة أيضا من الأمطار.

كما تحتوى المظلة على ميكانيزم يتم التحكم فيه من خلال ريموت كنترول يعمل على فرد غطاء من القماش او المشمع العازل لمياه الأمطار ثم إعادة طيه مرة أخرى قبل تحرك السيارة، و تعمل المظلة على اطالة عمر السيارة، والحد من رفع درجة حرارتها أثناء الوقوف في أماكن ليس بها مظلات، وتتميز المظلة انها أوتوماتيكية و معدة لتفتح فى خلال 8 ثوان فقط فى مساحة 98 قدم.

تكون فريق عمل المشروع من الطلاب محمود عبد العزيز، مينا جوزيف محمود الخولى، هينار سعد، علياء مدحت، سيف محمد، ناجى مراد، محمد سامح.