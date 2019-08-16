فلكي كويتي: بعيدون عن مسار الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا

دحض الفلكي الكويتي عادل السعدون، المخاوف التي ساورت بعضا من أصحاب منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، من تأثر أجواء البلاد بأي ملوثات إشعاعية، عقب انتشار مخاوف عالمية من انتقال التأثير الإشعاعي، عقبانفجار قاعدة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة سيفيرودفينسك الروسية.
وقال السعدون- في تصريح صحفي- إن الكويت ودول الخليج، بعيدة عن مسار الغبار الإشعاعي الذي تحمله طبقات الجوجراء الانفجار النووي الذي حدث في روسيا.
أشار إلى أن حادثة الانفجار الذي وقع بالقاعدة الروسية، لا يمكن مقارنتها بانفجار مفاعل محطة (تشيرنوبل) الشهيرة، موضحا أن ما حدث هو انفجار رأس نووي في نظام دفع صاروخي، وأن تأثيراته لن تصل إلى دول المنطقة.
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