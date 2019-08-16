صحيفة أمريكية: ترامب يعرب عن رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند"

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد شراء جزيرة "جرينلاند" التي تعد أكبر جزيرة في العالم والتابعة حاليًا للدنمارك.

ونقلت الصحيفة - في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني - عن مصادر مطلعة قولها، "إن ترامب أعرب عن رغبته مرارا عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة شراء جزيرة جرينلاند الدنماركية المستقلة التي يغطيها الجليد بين شمال المحيط الأطلنطي ومنطقة القطب الشمالي.

ولفتت إلى أنه من المقرر

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أن يتوجه ترامب إلى الدنمارك في أول رحلة له الشهر المقبل، حيث يبدو أنه لا يزال هناك فرصة ضئيلة للغاية لضمان الشراء.

وقالت (وول ستريت جورنال) "إن هذه ليست المحاولة الأمريكية الأولى لشراء جرينلاند ، فبعد الحرب العالمية الثانية، عرض الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان على الدنمارك 100 مليون دولار مقابل الجزيرة، لكن عرضه قوبل بالرفض

فيما كانت الخارجية الأمريكية تدرس إمكانية الحصول على الجزيرة منذ 1867".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان من المفترض أن يقوم بزيارة للجزيرة في مايو الماضي لكن الزيارة ألغيت بسبب الوضع الإيراني.

وتتبع جزيرة جرينلاند (ذاتية الحكم) الدنمارك، وتعد أكبر جزيرة في العالم وتبلغ مساحتها مليونين و166 ألف كيلومتر مربع، ورغم تمتعها بالحكم الذاتي منذ 1979، لا تزال جرينلاند تابعة للدنمارك في الشؤون الخارجية والأمنية والمالية.

ويغطي الجليد قسما كبيرا من الجزيرة، التي تضم موارد طبيعية على رأسها اليورانيوم والذهب والأحجار الثمينة، فضلاً عن احتياطات من النفط والغاز.