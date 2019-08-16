روسيا ترصد 31 خرقًا لوقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة بسوريا، رصد خلال الساعات الـ24 الماضية 31 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية.

ذكرت الوزارة - في نشرة لها حول الوضع في سوريا، وفقًا لما

نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه "خلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة وإيواء اللاجئين بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية، بوزن إجمالي يصل إلى حوالي 2.475 طن إلى مدينة حلب".

أضافت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم التوقيع على اتفاقيات حول انتقال 5 مراكز سكنية إلى سيطرة الحكومة السورية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام المصالحة 2587 مركزًا.

