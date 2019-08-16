مقتل سائح إسترالي في هجوم عشوائي بنيوزيلندا

لقي سائح إسترالي حتفه بالرصاص، صباح اليوم الجمعة، عندما حاول مسلح سرقة سيارة تخييم، كان السائح وامرأة نائمين بداخلها، بالقرب من أحد أكثر وجهات التزلج على الماء شعبية في نيوزيلندا.

قالت الشرطة النيوزيلندية، في بيان، إنها فتحت تحقيقًا في جريمة القتل عقب اكتشاف جثة السائح الإسترالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش يوم الخميس)

في جوردونتون، على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من أوكلاند.

قالت الشرطة إنه تم استدعاؤها إلى منطقة "راجلان"، على الساحل الغربي لجزيرة "نورث أيلند" الساعة 3:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما حطم رجل زجاج نافذة المركبة التي كان ينام بداخلها رجل وامرأة.

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تمكنت المرأة، التي تردد أنها

كندية، من الفرار بعد أن أطلق منفذ الهجوم طلقات عدة على المركبة، ولكن الرجل أصيب، وقاد القاتل السيارة وبداخلها الإسترالي المصاب.

قامت الشرطة لاحقًا بتحديد موقع المركبة في جوردونتون، بعيدًا من موقع الحادث بحوالي ساعة بالسيارة، وعثر بداخلها على جثة الضحية، ولا يزال الجاني طليقًا.

وقال المحقق جراهام بيتكلي: "إنه حادث مأسوي تمامًا.. ووفقًا للتحقيقات حتى هذه اللحظة، فإننا نعتقد أن الضحية لم يكن معروفًا لمنفذ الهجوم، أي أنه كان هجومًا عشوائيًا".