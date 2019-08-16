رئيس إندونيسيا يقترح رسميًا نقل العاصمة إلى جزيرة بورنيو

اقترح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، رسميًا على البرلمان نقل العاصمة من "جاكرتا" المكتظة بالبشر إلى منطقة "كليمنتان"، الواقعة بجزيرة "بورنيو".
ذكرت شبكة "يورو نيوز" أن ويدودو طرح مقترحهخلال إلقائه خطاب الاتحاد أمام البرلمان، قبل يوم من الاحتفال بمرور الذكرى الـ74 على استقلال البلاد.
قال الرئيس الإندونيسي "إن العاصمة ليست فقط رمزًا يدل على هوية الدولة، لكنها تمثل أيضًا تطورها.. لذا هذا الطلب يهدف إلى تحقيق المساواة الاقتصادية والعدالة".
من المقرر أن يؤدي ويدودو القسم لفترة رئاسة ثانية في أكتوبر المقبل، بعدما فاز بالانتخابات التي أجريت في أبريل الماضي.
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