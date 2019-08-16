واشنطن تهدد بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

هددت الولايات المتحدة بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقم ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب واشنطن احتجازها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكيةاليوم الجمعة، إن الناقلة "جريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية"، ما يعني أن أفراد طاقم السفينة "قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية أو يرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب".
وأضافت أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في سوريا وغيرها من الدول.
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