مقتل جندي عراقي برصاص داعش في محافظة ديالى

قال الجيش العراقي، اليوم الجمعة، إن أحد عناصره قتل وأصيب آخر في هجوم شنته عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على إحدى القرى التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح بيان للجيش أن قواته أحبطت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، هجوماً لتنظيم داعش المتشدد على قرية "جميل بيك" في قضاء خانقين وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، أسفر عن مقتل أحد عناصر القوة وإصابة آخر بجروح.

اقرأ أيضاً... العراق: مقتل 13عنصراً من «داعش» بعمليات أمنية

ورغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش المتطرف عسكرياً في البلاد، إلا أن خلاياه النائمة ما تزال تنفذ هجمات ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش من حين لآخر.