طائرة تجسس أميركية تحلق قرب أجواء روسيا

نقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن طائرة تجسس عسكرية أميركية نفذت، أمس الخميس، تحليقاً استطلاعياً في الأجواء الدولية حول مقاطعة كاليننجراد في أقصى غرب روسيا.
وأفاد موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني، نقلاً موقع "بلين رادار"، المتخصص في رصد حركة الطيران بأن طائرة التجسس الإلكتروني الأميركية "بوينج آر سي135- في"، كانت قد أقلعت من قاعدة "ميلدنهول" البريطانية ونفذت تحليقاً حول حدود كاليننجراد في أجواء بحر البلطيق وبولندا وليتوانيا.
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وزادت، في الفترة الأخيرة، الطائرات المسيرة وطائرات التجسس الأجنبية بما فيها الأميركية من تحليقها قرب الحدود الروسية، لاسيما في البحر الأسود ومقاطعة كاليننجراد. كما يتم رصدها بين حين وآخر قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.
ويتجاهل البنتاجون نداءات وزارة الدفاع الروسية بوقف عمليات التجسس قرب حدود روسيا الجوية.
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