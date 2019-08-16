النيوزيلنديون يسلمون للسلطات آلاف الأسلحة منذ "مجزرة المسجدين"

سلّم النيوزيلنديون الآلاف من قطع السلاح الناري إلى السلطات بعد خمسة أشهر من اقتحام مسلح لمسجدين في مدينة كرايستشيرش وفتح النار فيهما مما أسفر عن مقتل 51 شخصاً وجرح عدد آخر.

وأفادت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الجمعة أن 12 ألفا و183 قطعة سلاح ناري تم تسليمها خلال أكثر من 100 حدث في أنحاء البلاد.

وقال مايك كليمنت، نائب مفوض الشرطة، في بيان، إن "موقف حائزي الأسلحة النارية تجاه هذه العملية كان رائعاً".

وأضاف "لقد شاركوا بالفعل في هذه العملية، وتلقى عناصر الشرطة المشاركون في عملية إعادة الشراء، ردود فعل إيجابية حول التجربة".

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كانت السلطات النيوزيلندية غيرت قوانين حيازة ملكية الأسلحة الفردية. وأطلقت برنامجاً لشراء الأسلحة غير القانونية بموجب القانون الجديد من المواطنين الذين كانوا قد اقتنوها من قبل.

ولا يزال أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى 20 ديسمبر لتسليم الأسلحة التي أصبحت غير قانونية الآن، وذلك بموجب اتفاق عفو، بعد أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة نصف الآلية.

ودفعت الحكومة حتى الآن 22,4 مليون دولار نيوزيلندي (14,43 مليون دولار أميركي) من إجمالي 168 مليون دولار خصصتها الحكومة ضمن برنامج إعادة شراء الأسلحة.

وقتل 51 شخصاً في حادثة إطلاق النار في مسجدين من قبل رجل أسترالي يعتنق فلسفة تفوق العنصر الأبيض. وقد استخدم الرجل مدافع رشاشة في جريمته. ما حدا بالسلطات إلى تجريم اقتناء هذا النوع من السلاح لوضع حد لحوادث إطلاق النار الجماعي.