ترامب يعتقد أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب التجارية، التي تخوضها بلاده مع الصين، ستكون قصيرة نوعاً ما.

وأبلغ ترامب الصحفيين "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جداً مع الصين. هم يريدون بشدة إبرام اتفاق".

وأضاف أن من المقرر أن يجري اتصالاً هاتفياً، في وقت قريب، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه لم يذكر موعداً.

وقال ترامب عن الحرب التجارية "أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوي.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعاً ما".

وتوعدت الصين، أمس الخميس، بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أميركية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.

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وقال ترامب إنه لا يعتقد أن بكين ستنتقم من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

ومن المنتظر أن يجتمع مفاوضون تجاريون أميركيون وصينيون الشهر المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد.

وقال ترامب "(اجتماع) سبتمبر ما زال قائماً على قدر علمي، لكنني أعتقد أن الشيء الأهم من سبتمبر هو أننا نتحدث بالهاتف ونجري محادثات بناءة جداً".

وأضاف أن مسؤولين أميركيين وصينيين أجروا "محادثة جيدة جداً" قبل أيام قليلة.