عدلي سعداوي: الملف السوداني في صلب اهتمام القيادة السياسية المصرية



وأضاف "سعداوي"، في لقاء مع برنامج "العرب في أسبوع"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن هناك اهتمام بالسودان لأنه شريك في الملف الليبي، وشريك في ملف أمن البحر الأحمر، وشريك في ترتيبات القرن الأفريقي، وشريك في النيل.



ولفت عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك اهتمام مصري بالملف لكون القاهرة رئيس الاتحاد الأفريقي، موضحا أن ولفت عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك اهتمام مصري بالملف لكون القاهرة رئيس الاتحاد الأفريقي، موضحا أن مصر تقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء في السودان.

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إن الملف السوداني، والشأن الأفريقي في صلب الاهتمام لدى القيادة السياسية المصرية.