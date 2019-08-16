هداف مغربي في الدوري القطري ينتقل إلى قطر -صورة

أعلن نادي قطر القطري، تعاقده الرسمي مع اللاعب المغربي، ناصر الخياطي، المهاجم السابق لفريق أدو دبن هاغ الهولندي، وذلك بعد أن وقع عقدا مع الفريق القطري يمتد لموسمين.

وتألق الخياطي، الموسم الماضي، في الدوري الهولندي الممتاز، حيث سجل عددا مهما من الأهداف، وقاد فريق للتألق في الإيريديفيزي، كما كان مرشحا بقوة للالتحاق بالمنتخب الوطني، غير أن هيرفي رونار كان له رأي آخر.

جدير ذكره، أن العديد من الأندية السعودية، كانت ترغب هي الأخرى في الاستفادة من خدمات الخياطي، وضمه لصفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن اللاعب فضل العرض القطري، من أجل مجاورة عدد من النجوم الذين يمارسون هناك.

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