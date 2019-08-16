ترامب يسعى لشراء أكبر جزيرة في العالم وضمها لأمريكا

يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، اهتماما متزايدا في السؤال حول إمكانية شراء أكبر جزيرة في العالم، وضمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

الرئيس الأمريكي، ووفقا لمصادر مطلعة من البيت الأبيض، يبدي اهتماما متزايدا بالسؤال حول إمكانية شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية من أجل ضمها إلى بلاده.

ويناقش ترامب باهتمام موضوع الجزيرة ومواردها، بالإضافة لأهميتها الجيوسياسية وإمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي.

كما أنه طلب من المستشار القانوني في البيت الأبيض دراسة المشروع قانونيا، في الوقت الذي أيد بعض المستشارين خطة ترامب، واصفين إياها بالمجدية اقتصاديا، في الوقت الذي وصفها آخرون بأنها “حماسة سريعة” من الرئيس ولن تتحقق.

Advertisements

يذكر بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان من المفترض أن يقوم بزيارة للجزيرة في ماي الماضي، لكن الزيارة ألغيت بسبب الوضع الإيراني.

تعتبر فكرة شراء الجزيرة من قبل واشنطن ليست الأولى، فبعد الحرب العالمية الثانية عرض الرئيس هاري ترومان على الدنمارك مبلغا وصل لمائة مليون دولار مقابل الجزيرة، لكنه طلبه رفض.

كما قامت وزارة الخارجية بدراسة مشروع الشراء في عام 1867.